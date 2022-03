Tracking der Energiewende #11 Bürokratie extrem: 80 Genehmigungen, um ein Windrad zu transportieren

Auch an der Bilanz der Bundesländer ändert sich vorerst wenig. Der Zubau an Windkraft findet vor allem in Brandenburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen statt. Bei der Solarenergie gibt in absoluten Zahlen Bayern den Takt vor, umgerechnet auf die Landesfläche schreitet der Ausbau in Nordrhein-Westfalen, Hessen und dem Saarland besonders schnell voran.



Mehr zum Thema: Die EU will so schnell wie möglich weg von russischem Öl und Gas – auch mithilfe von Windkraft. Entsprechend gefragt sind Aktien aus dem Sektor. Doch ein Investment dort ist kein Selbstläufer. Vestas, Siemens Gamesa, NextEra: Diese Perspektiven bieten Windkraft-Aktien jetzt