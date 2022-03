Tracking der Energiewende #12 Leistung vs. Einspeisung: Die Fotovoltaik-Illusion

Insgesamt mögen sie einen Teil ihrer Leistung an andere Verbraucher weitergeben, in welchem Umfang und zu welchen Zeiten sie das tun, ist hochgradig individuell. Ist der Anlagenbesitzer eine Woche in Urlaub, wird er fast die komplette Leistung ans Netz abgeben. Wenn in der Woche drauf der Pool angeheizt werden soll, fast gar nichts. Insgesamt liegt es zudem nahe, dass durch die Verfügbarkeit selbsterzeugter Energie bei manchem Nutzer auch die Sparsamkeit leiden mag. Der Preis der teilweisen Einspeisung der solaren Leistung wäre dann ein insgesamt höherer Stromverbrauch.



Deshalb gehört zur Wahrheit über die Energiewende auch diese Zahl: 41 Prozent. So groß war in den vergangenen knapp drei Monaten der Anteil der Solaranlagen, zumeist größere Freiflächenanlagen, die tatsächlich ihre komplette Leistung ins Netz abgegeben haben – und damit als echte Solarkraftwerke gelten können, mit denen sich langfristig eine emissionsfreie Energiewelt gestalten lässt.