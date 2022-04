Tracking der Energiewende #13 Jeden zweiten Tag stirbt ein Windrad

Aufs Jahr hochgerechnet hieße das, dass der Bruttoausbau ungefähr um ein Viertel über den Zielwerten liegen muss, um diese Marke tatsächlich zu erreichen. Besonders bitter: Nur in einem einzigen Fall wurden dabei an der Stelle der abgeschalteten Anlagen neue errichtet, selbst hier jedoch wurde die Chance verpasst, den etablierten Standort für eine Erweiterung der Kapazitäten zu nutzen: Im Zuge dieses Repowerings entstanden am Standort Reußenkröge in Schleswig-Holstein anstatt der zuvor acht Anlagen mit einer Leistung von 16,1 Megawatt vier neue mit einer Leistung von 3,8 Megawatt.