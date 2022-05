Tracking der Energiewende #15 Der Nordsee-Bluff    

Das zweite Problem ist der Anschluss der Parks. Bisher werden die mit einzelnen direkten Wechselstromleitungen an das Land angeschlossen, in dessen Hoheitsgewässer sie sich befinden. Das aber ist zum einen relativ ineffizient, da die Stromverluste auf Wechselstromleitungen hoch sind. Zum einen können diese Leitungen relativ wenig Strom transportieren. Je mehr Windparks also in der Nordsee entstehen, desto unübersichtlicher und verworrener wird das System. Experten fordern daher den Aufbau eines Gleichstromnetzes, welches im groben Raster die gesamte südliche Nordsee umfasst. An das würden die Windräder ihren Strom dann abgeben, über das Netz könnte er flexibel in die verschiedenen angeschlossenen Länder verteilt werden. Immerhin ein erster Schritt in diese Richtung wurde im vergangenen Jahr in Dänemark gegangen: Dort wird mitten im Meer die erste Energieinsel errichtet, auf welcher der Strom in einem sogenannten Converter von den Windrädern umgewandelt und per Gleichstrom aufs Festland geschickt werden kann. Rund 28 Milliarden Euro kostet das Projekt, zehn Gigawatt Windstrom sollen so gebündelt ans Festland transportiert werden.