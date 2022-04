Tracking der Energiewende #15 Es gibt sie doch: Hier sollen Bayerns Windräder entstehen

Die Gemeinde Fuchstal liegt durchaus idyllisch ein paar Kilometer westlich des Ammersees, gleich ums Eck fließt der Lech, dessen leuchtend blaue Farbe und rasante Fließgeschwindigkeit die nahen Alpen erahnen lassen. Hier also soll bald der Aufbruch seinen Anfang nehmen, auf den Klimaminister Robert Habeck (Grüne) seit Amtsantritt drängt. Im Ortsteil Leeder, so ist es der Datensammlung der Bundesnetzagentur zu entnehmen, sollen bis zum Herbst des kommenden Jahres drei Windräder gebaut werden. Nabenhöhe der Geräte des Herstellers Enercon: Knapp 167 Meter, Leistung pro Stück: 5,56 Megawatt. Anlagen des neuesten verfügbaren Typs werden das sein, beeindruckend in ihrer Effizienz und schieren Größe. Und nicht nur das: Sie sind auch weithin allein in ihrem Bundesland. Nur ein einziges weiteres Windrad wurde seit Jahresbeginn in ganz Bayern genehmigt, das nahe Treuchtlingen in Mittelfranken entstehen soll.