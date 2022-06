Tracking der Energiewende #16 Vier Zahlen entlarven das Finanzproblem der Energiewende

50 Milliarden Dollar haben sogenannte Impact Investoren in den zurückliegenden fünf Jahren in das große Feld der grünen Energien investiert, 37 Prozent davon in grüne Technologien, 39 Prozent in den Betrieb existierender Solar- und Windparks. Nur vier Prozent der Gelder jedoch flossen in die Projektentwicklung. Das bedeutet: Jährlich wird sehr viel Geld investiert, um neue Arten von Fotovoltaikzellen zu entwickeln. Und jeder fertige Windpark wird von diversen Investoren umworben, die sich danach an der dauerhaft stabilen Rendite erfreuen. Doch dazwischen klafft eine große Lücke: Viel zu wenige Unternehmen wagen sich daran, Flächen zu suchen, Bauanträge zu stellen, die schönen, neuen supereffizienten Solarzellen auf Module zu verschrauben, ans Netz anzuschließen und das Ganze dann weiterzuverkaufen.