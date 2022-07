Tracking der Energiewende #18 Auch in Ihrer Nachbarschaft könnte bald ein Windrad stehen

Befüllt man die Software nun mit den konkreten Ausbauzielen der einzelnen Länder und gibt zudem, wie politisch diskutiert, eine moderate Nutzung auch von Potenzialflächen im Wald an (wir haben zehn Prozent verwendet), so zeigt sich zunächst, wie stark die in den Ländern ausgewiesenen Potenzialflächen variieren. Angenommen wurde dabei, dass die Länder die Abstandsregelung von 1000 Metern zur nächsten Bebauung auch in Zukunft nicht aufweichen werden. So müsste Rheinland-Pfalz fast ein Drittel (30 Prozent) der benannten Windkraftflächen tatsächlich bebauen, um sein Flächenziel (2,2 Prozent) zu erreichen. In Sachsen-Anhalt müssten nur 13,5 Prozent der potenziell geeigneten Flächen bebaut werden. Auch in Niedersachsen wären nur 16 Prozent notwendig.