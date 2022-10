Tracking der Energiewende #25 Der neue Mauerbau

Dass Bayern beim Ausbau der Solarkraft weit vor allen anderen Ländern liegt, wird dabei ebenso gern übersehen wie das Projekt, wofür Söder am vergangenen Freitag ins niederbayerische Örtchen Jettenbach gereist war. Pünktlich zum Beginn der Heizperiode konnte Söder dort das größte deutsche Wasserkraftwerk einweihen. Das Bauwerk im Inn existiert zwar bereits seit über 100 Jahren, nach einem jahrelangen und millionenteuren Umbau aber leistet es nun deutlich mehr, kann mehr als 200.000 Haushalte mit Strom versorgen. Und so nutzte Söder den Anlass für eine kleine Lobrede auf die Wasserkraft an sich. Die sei eine „urbayerische Heimatenergie“, weshalb er sich dafür einsetzen wolle, ihre Bedeutung wieder zu stärken im Vergleich zu „den anderen Erneuerbaren Energien“. Dann wurde Söder konkret: „Meine Vorstellung wäre, dass wir an der Salzach den nächsten Schritt machen.“ Hier gibt es bereits seit vielen Jahren Pläne für den Bau eines neuen Wasserkraftwerks.