Tracking der Energiewende #27 Wo ein Wille ist, ist was im Weg

Auch die regionale Verteilung der geplanten Anlagen verharrt weitestgehend im Vorkrisenmodus. Besonders viele Anlagen werden in den Windkraftländern Niedersachsen (700 Megawatt), Schleswig-Holstein (430) und Brandenburg (340) geplant. Von den übrigen Ländern stechen lediglich Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen hervor, wo mit 740 Megawatt sogar mehr neue Windräder geplant wurden als in allen anderen Ländern. In Baden-Württemberg, das bei der Zahl neu errichteter Anlagen gemeinsam mit Bayern und Sachsen bisher die Nachhut bildete, wurden immerhin 177 Megawatt neu geplante Leistung angemeldet.



Die anderen beiden Sorgenkinder der Windenergiewirtschaft hingegen bleiben ihrer Rolle treu: Nur 28 Megawatt Windenergie wurde in Bayern auf den Weg gebracht, nur 31 Megawatt in Sachsen, was jeweils rund fünf modernen Windrädern entspricht.



