Schaut man sich nun genauer an, wo in Deutschland diese Anlagen stehen, so fällt auf, dass vor allem zwei Bundesländer für die industrielle Solarstromerzeugung im Land sorgen. Knapp die Hälfte der insgesamt 16.500 Megawatt Leistung aus Großanlagen steht in Bayern (4660 Megawatt) und Brandenburg (3300 Megawatt). Nur ansatzweise in ähnlichen Dimensionen operieren Mecklenburg-Vorpommern (1800 Megawatt) und Sachsen-Anhalt (1700 Megawatt), während die beiden großen Flächenländer Niedersachsen (610 Megawatt) und Nordrhein-Westfalen (360 Megawatt) gemeinsam weniger als ein Viertel der industriellen Solarstrommenge Bayerns erzeugen.