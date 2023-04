Zunächst nämlich haben diese Gebäude zwei Vorteile gegenüber privaten Wohnhäusern: Die Dächer sind zumeist flach, was eine optimale Ausrichtung der Solarmodule möglich macht. Zudem wird der Strom in Unternehmen, anders als in Privathäusern, vor allem während der üblichen Arbeitszeit am Tag verbraucht, wenn auch die Sonne scheint. Größere Verluste durch Speicherung können so vermieden werden.



Dem gegenüber stehen jedoch zwei Argumente: Zum einen müssen Gewerbedächer überhaupt in der Lage sein, viele Fotovoltaikanlagen zu tragen, was vor allem bei großen Logistikhallen, bei denen Wände und Dach allein die Funktion einer Außenhaut haben, zum Problem wird. Aus Sicht der Anbieter aber ist das in der Praxis nur noch selten ein echter Hinderungsgrund. "Aktuell gibt es wirklich wenige Projekte, die daran scheitern", so Schulze Brock. "Aktuell werden größtenteils Ost-West-Systeme auf Flachdächern gebaut. Vor zehn Jahren wurden nur nach Süden ausgerichtete Anlagen gebaut. Man benötigte daher aufgrund einer größeren Windangriffsfläche mehr Aufdachballast."