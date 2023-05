Das ist nicht nur für den Unternehmer Garnier eine bittere Nachricht. Sondern auch für die politischen Entscheidungsträger, allen voran Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Haben sie doch den Ausbau der erneuerbaren Energien zur zentralen Kennziffer ihrer Arbeit erkoren – und setzen dabei auch auf den Mieterstrom. Um den Ausbau solcher Anlagen zu beschleunigen, werden an Betreiber von Solaranlagen auf Mehrfamilienhäuser eigene Zuschläge ausgezahlt. Doch die, berichtet Unternehmer Garnier, würden von vielen Betreibern „gar nicht in Anspruch genommen, weil die Förderbedingungen so unattraktiv sind“. Das dokumentiert ein Blick ins Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur: Im vergangenen Jahr wurden dort 23.934 Solaranlagen für die Zulage angemeldet – knapp 2400 weniger als im Vorjahr. Auch in den ersten vier Monaten des aktuellen Jahres waren es erst rund 9000, eine echte Besserung ist also nicht in Sicht.



Um die staatliche Zulage zu bekommen, müssen die Anbieter – also die Vermieter – ihren Strom mindestens zehn Prozent unter dem lokalen Strompreis an die Mieter verkaufen. „Viele Stromanbieter haben die Preisanstiege nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs erst mit großer Verzögerung an die Kunden weitergegeben“, erläutert Garnier, „da war es für Mieterstromanbieter, die ja beim Markteintritt neu kalkulieren müssen, unmöglich, diese Preisgrenze zu garantieren.“ Wer dennoch Mieterstrom installierte, verzichtete daher oft sogar auf die Förderung.