Tracking der Energiewende #9: Habecks Oster-Enttäuschung

All das aber löst ein Problem nicht: die Windkraftflaute an Land. Da die Sonneneinstrahlung in Deutschland überschaubar ist und die Flächenpotenziale im Meer begrenzt sind, wird das Gelingen der Energiewende vor allem von diesem Energieträger abhängen. Umso bitterer, dass Habecks Entwurf ausgerechnet um diesen kompliziertesten, aber auch wichtigsten Teil des Vorhabens einen Bogen macht.



Die wesentlichen Hemmnisse des Ausbaus der Windkraft an Land, so heißt es in dem Text, lägen im Natur- und Artenschutzrecht, im Planungsrecht und den zu geringen Flächenausweisungen. Sie würden „durch gesonderte Gesetzgebungsverfahren abgebaut, hierzu soll im Sommer im Kabinett ein Windenergie-an-Land-Gesetz beschlossen werden“.



