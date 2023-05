Tracking der Energiewende Die Niederlande machen es vor: So kann das Meer zum Solarpark werden

Trotzdem probiert sich inzwischen ein halbes Dutzend Start-ups an der Idee, etwa Swimsol aus Österreich und Solarduck aus Norwegen, das mit RWE eine Anlage in der Nordsee plant. In den Niederlanden schwimmen schon mehrere Prototypen vor der Küste – und die Regierung hat große Pläne: Sie will bis zum Jahr 2030 drei Gigawatt an Offshore-Solarenergie aufbauen. Das entspricht der Kapazität der niederländischen Offshore-Windparts Stand Ende 2021.