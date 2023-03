Verbot aller PFAS-Kunststoffe Auf diesen Trick der Industrie wollen die Behörden nie wieder hereinfallen

Auf weitere solcher Ausnahmen hoffen nun zahlreiche Industriekonzerne. Denn auch viele Wissenschaftler sind skeptisch, was die Entwicklung von Alternativen angeht, wie Toxikologe Göttlicher in seinem Kommentar des Verbots ausführt: „Die schlechte biologische Abbaubarkeit dieser Stoffe – und damit die Persistenz in Ökosystemen und die Akkumulation in Menschen – ist an die gewünschten wasser-, fett- und schmutzabweisenden Eigenschaften gekoppelt.“ Es sei deshalb schwer vorstellbar, dass es breit einsetzbare Alternativen gebe, welche die gleichen Vorteile haben, aber ohne die Nachteile der PFAS auskommen: „Naiv könnte man an Silikonöle denken, die vermutlich auch keine Lösung sind, denn wahrscheinlich sind diese auch nicht einfach abbaubar. Da stellt sich die Frage an die Chemiker: Was sollte denn da als unbedenkliches Abbauprodukt herauskommen?“