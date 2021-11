Vereinbarung beim COP26 Kampf dem Klimagas Methan: Diese Technologien sollen die Waffen sein

Eine Reihe von Gründern hat darüber hinaus ganz neue Ideen, Deponiegas zu verhindern der es zumindest weiter zu nutzen: Manche erzeugen daraus mit neuen Methoden Wasserstoff. Carbon Masters im indischen Bangalore wiederum produziert aus Abfall Methangas, das, abgefüllt in Flaschen, etwa in Restaurants zum Kochen verwendet werden kann. Sierra Energy aus Kalifornien zersetzt Müll mit Sauerstoff und Hitze von 2200 Grad Celsius in seine Moleküle und produziert damit Diesel oder Gas für die Stromerzeugung. Enerkem aus Kanada stellt daraus Chemikalien für die Industrie her.



Viele Konzepte sind noch neu, viele Start-ups müssen sich noch bewähren. Aber je mehr Ideen es gibt, den Kampf gegen Methan in ein Geschäft zu verwandeln, desto eher kann er gelingen.



Mehr zum Thema: Atomkraft soll in der EU künftig als nachhaltig gelten – ein Verdienst von gut vernetzten Ingenieuren in Frankreichs Staatsapparat. Berlin ist über diesen Lobbyerfolg gar nicht glücklich.