Vereinbarung beim COP26 Kampf dem Klimagas Methan: Diese Technologien sollen die Waffen sein

Turmhohe Ölplattformen im Meer, an Land Raffinerien, so ausgedehnt wie Kleinstädte: Wer im Osten Mexikos unterwegs ist, sieht schnell, womit das Land einen Großteil seines Geldes macht: Der Förderung von Öl und Gas. 40 Prozent der Staatseinnahmen gehen darauf zurück. Gemessen daran gehen die Ölförderer am Golf von Mexiko ziemlich schlampig mit den wertvollen Rohstoffen um, wie sich jetzt herausstellt: 4,7 Prozent des Gases, das das Land aus der Erde holt, lässt es ungenutzt in die Atmosphäre entweichen. 200 Millionen Dollar verflüchtigen sich damit jedes Jahr in die Luft.