Verzichtsdebatte Ohne den Porsche, Louis Vuitton und die Yacht wird der Klimaschutz scheitern

Die Wahrnehmung aber hat sich geändert: Zog ein erfolgreicher Unternehmer vor 30 Jahren mit einer Yacht oder einem Privatflugzeug noch neidische Blicke auf sich, soll er sich heute dafür schämen. Zumindest, wenn es nach den radikaleren Teilen der Klimaschutzbewegung geht, die zuletzt etwa Privatjets in rote Farbe tauchten. Und es stimmt ja auch: All diese Dinge schaden in irgendeiner Form dem Klima. Und je wohlhabender jemand ist, desto klimaschädlicher ist im Durchschnitt sein Lebenswandel: So emittiert Statistiken zufolge ein Durchschnittsbürger in Deutschland rund 11 Tonnen CO2 pro Jahr. Ein Millionär kommt schon auf 100 Tonnen und sogenannte Superreiche mit einem Vermögen von mehr als 100 Millionen Euro stoßen 2000 Tonnen CO2 und mehr aus.