Waldwirtschaft Der Wunderbaum aus Thüringen

Maschinell und in großen Mengen produziert, so die Überlegung, müssten sich auch Balken, Platten und Träger aus Buche zu konkurrenzfähigen Preisen anbieten lassen. Insgesamt 120 Millionen Euro steckte der Unternehmer 2013 in den Bau eines neuen Werks in Creuzburg. Bei der Furnierproduktion werden die riesigen Buchenstämme in riesigen Maschinen fixiert und dann rotierend zerschnitten. In einer einzigen, durchgehenden und nur drei bis fünf Millimeter dicken Schicht wird der Stamm immer weiter abgeschält, bis nur noch eine rund zehn Zentimeter dicke Stange übrigbleibt.