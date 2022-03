Wasserstoff Wie Norwegen zu Deutschlands grüner Tankstelle werden kann

"Wenn nur zehn Prozent dieses Potenzials umgesetzt wird, könnte es mehr als 300 Terawattstunden erneuerbare Energie pro Jahr liefern", so ein Statkraft-Sprecher. Zum Vergleich: Russland liefert jährlich 1600 Terawattstunden Gas nach Europa, was 40 Prozent der europäischen Verbrauchs deckt. Statkraft will mit Ökostrom Wasserstoff produzieren, der unter anderem von 2023 an einen neuartigen Frachter antreiben soll, an dessen Entwicklung der deutsche Baustoffkonzern Heidelberg Cement beteiligt ist.