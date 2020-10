Weder öko noch abbaubar Warum Bioplastik nichts taugt

Auch dieser Begriff ist irreführend: Wann ein Material „kompostierbar“ genannt werden darf, ist in Deutschland in einer DIN-Norm geregelt. Die besagt: Ein Kunststoff muss sich unter definierten Bedingungen wie hoher Temperatur und Luftfeuchte innerhalb von zwölf Wochen zu 90 Prozent zersetzen. Nur: Selbst in industriellen Kompostanlagen rotten Bioabfälle in der Regel nur sechs bis acht Wochen. Die Deutsche Umwelthilfe befragte deshalb rund 400 Kompostierer in Deutschland: 95 Prozent gab an, dass sie kompostierbare Produkte nach der DIN-Norm nicht annehmen. In der Regel werden diese noch vor der Verwertung aussortiert.



Was sich schon in der Kompostanlage nicht zersetzt, das baut sich in der Natur erst recht nicht ab. Darauf deuten die Ergebnisse einer Forschungsgruppe der Universität in Plymouth in Großbritannien hin: Die Forscher testeten über drei Jahre, wie sich Plastiktüten verschiedener Kunststoffarten an der Luft, verbuddelt in der Erde oder in Meerwasser zersetzen.