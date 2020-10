Weder öko noch abbaubar Warum Bioplastik nichts taugt

In dieser Stimmungslage haben die sogenannten Biokunststoffe in den vergangenen Jahren eine wahre Blitzkarriere hingelegt. 2018 kamen rund 2,1 Millionen Tonnen Bioplastik auf den Markt. Das ist zwar nur etwa ein Prozent der gesamten Kunststoffproduktion. Aber viele Unternehmen bauen ihre Zukunftsstrategien auf Bioplastik auf. So will etwa Adidas an Kunststoffen aus Algen forschen, und Lego will seine Klötzchen aus Zucker herstellen und Ikea verkauft Becher oder Frischhaltetüten aus Zuckerrohr-Resten. Die Branche selbst prognostiziert sich deshalb weiteres Wachstum, bis 2024 könnte die Produktion um 15 Prozent steigen.



Eine Reihe von wissenschaftlichen Studien stellen nun den Nutzen von Bioplastik in Frage. Sie untersuchen, welche Wirkungen – und Nebenwirkungen – die Biokunststoffe tatsächlich haben. Die Ergebnisse: Viele Bioplastikprodukte verpacken vor allem Werbeversprechen. Für die Umwelt oder die Gesundheit aber sind sie keine echte Alternative.