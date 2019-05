Start-ups wie Supermeat aus Israel haben es mittlerweile aufgegeben, als erstes die perfekte Hühnerbrust im Labor zu züchten. Denn es hakte noch an der Festigkeit und der Struktur. So liegt der Schwerpunkt Forschung nun erstmal nicht auf dem perfekten Filet, sondern auf Fleischmasse wie Hack oder Brät - für Frikadellen, Wurst und Pasteten. Noch nicht rundum perfekt. Aber Kinners, sie forschen!

Und in Deutschland? Das sagen die größten deutschen Fleischproduzenten auf Anfrage der WirtschaftsWoche: