Werner knallhart: Warum wir Deutschen unser eigenes Mülltrennsystem nicht kapieren

12. Frittierfett als reines Naturprodukt gehört nicht in die Biotonne, sondern in die graue. Dort darf wiederum kein Mineralöl entsorgt werden. In der Biotonne aber natürlich auch nicht. Speiseöl aus der Pfanne darf nicht in den Abfluss gegossen werden, sondern muss in den Restmüll. Weil es flüssig ist, aber (abgekühlt!) in einem Behälter (der eigentlich ja leer in den Glas- oder Verpackungsmüll müsste, aber Öl schlägt Verpackung. Stich!)