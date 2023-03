Windkraft Sechs Millionen Euro: Das ist der Kirchen-Booster für den Ökostrom

Die evangelische Kirche in Mecklenburg investiert Millionen in die Ökostrom-Produktion. Wie ein Kirchensprecher am Samstag mitteilte, beschloss die Synode des Kirchenkreises Mecklenburg auf ihrer Tagung in Güstrow, sechs Millionen Euro zur Mitfinanzierung eigener Windenergie-Anlagen auf Kirchenland bereitzustellen. Die Mittel sollen an das Kirchliche EnergieWerk (KEW) gehen, das der Kirchenkreis 2014 mit dem regionalen Energieversorger Wemag gegründet hatte. „Wir warten derzeit auf die Genehmigung von fünf Windenergie-Anlagen“ sagte KEW-Geschäftsführer Rüdiger Ost. Weitere Projekte seien geplant.