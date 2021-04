Wirtschaft von oben #102 – Stauseen So dramatisch ist der Wassermangel auf der Krim

Erst seitdem das Problem akut geworden ist, rauchen die Köpfe in den Beamtenstuben auf der Krim und auch im fernen Moskau. Im Herbst hat die Moskauer Regierung ein rund 500-Millionen-Euro teures Programm geschnürt, um das Problem zu lösen. Seitdem werden auf der Insel neue Brunnen gebohrt, Leitungen verlegt und neue Seen und Flüsse für die Wasserentnahme erschlossen. Der Chef der lokalen Regierung träumt sogar bereits von einer Entsalzungsanlage, die zumindest die Touristenstädte an der Küste versorgen könnte. Die Einwohner der Krim hoffen ihrerseits, dass der April in den Bergen entlang der Küste Tauwetter mit sich bringt und die Stauseen endlich frischen Nachschub bekommen. Denn der nächste trockene Sommer kommt bestimmt.



Die Rubrik „Wirtschaft von oben“ entsteht in Kooperation mit dem Erdobservations-Startup LiveEO – einer Beteiligung der DvH Ventures. Die Handelsblatt Media Group ist Teil der DvH Medien, zu der auch DvH Ventures gehört.