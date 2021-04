Wirtschaft von oben #103 – Solarparks USA im Wandel – so will Biden die Klimaziele erreichen

Um ein solch ambitioniertes Ergebnis zu erreichen, muss der amerikanische Energiesektor sich verändern. Und das schnell. Zwar nimmt der Anteil an erneuerbaren Energiequellen an der amerikanischen Stromerzeugung seit Jahren stetig zu, stieg aber trotz allen Anstrengungen bis 2020 laut der Regierungsbehörde Energy Information Agency (EIA) nur auf 21 Prozent. Der Anteil von Erdgas am amerikanischen Energiemix ist doppelt so hoch. Dass die amerikanischen Emissionen stetig sinken, schreiben Experten vor allem dem zunehmenden Abschied von Kohlekraft zu, die aber zum großen Teil durch das – sauberere – Verbrennen von Gas ersetzt wird.