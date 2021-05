Wirtschaft von Oben # 104 – Autobahn Montenegro: Auf der Seidenstraße in die Schuldknechtschaft?

Selbst wenn auch diese Probleme in den kommenden Monaten gelöst sein dürften, ändert das am grundsätzlichen Konstruktionsfehler wenig: Mit Ausnahme der beauftragten Baufirmen leuchtet den wenigsten Montenegrinern ein, was diese neue Straße überhaupt soll. Angepriesen wurde sie als Auftakt einer Achse zwischen den Städten Bar und Boljare, also vom wichtigsten Hafen des Landes bis an die Grenze zu Serbien, von wo aus es weitergehen sollte bis nach Belgrad, dem zentralen Verkehrsknotenpunkt des westlichen Balkans.