Wirtschaft von Oben # 107 – Apple Hier überlässt Apple die Daten seiner Nutzer dem chinesischem Staat

Das neue Cyber-Sicherheitsgesetz war im Juni 2017 in Kraft getreten. China ist mit solchen Regeln nicht allein. Unter anderem Russland verlangt, dass Daten von Internetnutzern im Land gespeichert werden müssen.



Apple ist daher längst nicht der einzige westliche Anbieter, der Datenzentren in China betreibt oder von einer chinesischen Firma betreiben lässt. Microsoft etwa setzt auf den chinesischen Anbieter 21Vianet Group. Erst im März kündigte der US-Konzern die Einrichtung weiterer von 21Vianet betriebener Zentren an, mit denen die Cloud-Kapazitäten des Konzerns in China verdoppelt werden sollen.



Für Apple ist China einer der wichtigsten Märkte. Allein im ersten Quartal dieses Jahres erwirtschaftete der Konzern hier mehr als 21 Milliarden Dollar Umsatz (einschließlich Hongkong und Taiwan). Das sind knapp 20 Prozent vom gesamten Konzernumsatz. Zudem lässt das Unternehmen den Großteil seiner Geräte in China fertigen. Entsprechend viel Druck kann Peking auf den US-Riesen ausüben, damit der sich chinesischen Regeln unterwirft.