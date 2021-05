Wirtschaft von oben #108 – Suezkanal Die „Ever Given“ steckt schon wieder fest – nur anders als vor ein paar Wochen

Port Said, nördliche Einfahrt zum Suezkanal

09.03.2021 (linkes Bild): An einem normalen Tag wie diesem liegen nur wenige Schiffe vor Port Said, um von Norden aus in den Suezkanals einzufahren.

29.03.2021 (rechtes Bild): Zum Höhepunkt der Suezkanal-Krise sind es mehr als 150 Schiffe, die auf eine Passage durch den Kanal warten.



Bilder: LiveEO/Sentinel