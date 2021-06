Wirtschaft von oben #111 – Yantian Dieser chinesische Hafen legt weltweit die Schifffahrt lahm

Bereits seit Ende Mai steht Yantian weitgehend still. Der offizielle Grund: Ein Ausbruch des Coronavirus in der Region. Die chinesischen Behörden griffen zu harten Maßnahmen, um eine Verbreitung des Virus über den Hafen hinaus zu stoppen. Das Terminal, an dem Schiffe aus dem Westen und damit auch die europäischen Waren abgefertigt werden, schloss komplett. Das Terminal, an dem die Waren aus dem Osten verladen werden, arbeitet immerhin mit reduzierter Kapazität. Auch die Zahl der Lastwagen, die den Hafen anfahren dürfen, ist begrenzt.