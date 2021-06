Wirtschaft von oben #112 – Malediven Wo Paradiesinseln zu Urlaubsresorts werden

Kein anderes Land dieser Welt ist heute so abhängig vom Tourismus wie die Malediven. Vor der Pandemie steuerte die Branche der Weltbank zufolge fast 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts bei. In den vergangenen zehn Jahren hat die Inselkette im indischen Ozean in einer beispiellosen Aktion mehrere Dutzend tropische Eilande zu Flughäfen und Urlaubsressorts umfunktioniert und so die Abhängigkeit von Fernreisenden aus aller Welt weiter erhöht. Das zeigen aktuelle Satellitenaufnahmen von LiveEO. Auch hat die Regierung den Hauptflughafen in Malé zuletzt massiv erweitert.