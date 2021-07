Wirtschaft von oben #113 – China 43 neue Flughäfen in vier Jahren? In China geht das

Damit auch Menschen in solchen Region künftig einfacher fliegen können, sollen regionale Fluggesellschaften, die Flüge zwischen kleinen und mittleren Flughäfen mit einem Passagieraufkommen von weniger als zwei Millionen anbieten, höhere Subventionen erhalten. Aber auch an Chinas bereits gut entwickelter Ostküste wird weiter investiert.



Wichtige Drehkreuze, darunter der internationale Flughafen Shanghai Pudong, der internationale Flughafen Guangzhou Baiyun und der internationale Flughafen Shenzhen Bao'an sollen zudem erweitert werden. Neue Flughäfen werden in Xiamen, der ostchinesischen Provinz Fujian und Hohhot in der autonomen Region Innere Mongolei in Nordchina zu sehen sein. Rund 40 Flughäfen in China sollen in den nächsten fünf Jahren in der Lage sein, internationale Flüge abzuwickeln.