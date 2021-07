Wirtschaft von oben #114 – USA Kalifornien trocknet aus – wieder einmal

Der Westen der USA wird regelmäßig von Dürreperioden geplagt. Die letzte große Trockenperiode endete in Kalifornien vor gerade mal fünf Jahren. Derzeit ist der Wassermangel so schlimm wie zuletzt Mitte der Siebzigerjahre.



Doch seitdem ist nicht nur die Bevölkerung des „Golden States“ drastisch gewachsen, auch die Landwirtschaft hat mächtig an Fläche zugelegt. Dank künstlicher Bewässerung sind aus wüstenähnlichen Landschaften Felder entstanden, so wie im Central Valley, in der Mitte Kaliforniens. Daher haben die Aufrufe an die Haushalte, kräftig Wasser zu sparen und Grünflächen kaum oder gar nicht mehr zu bewässern, wie derzeit im Silicon Valley propagiert, bisher nur wenig Linderung gebracht.