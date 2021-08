Wirtschaft von oben #119 – Vergleich in drei Ländern Ein Blick auf die Tiny-House-Kulturen in den USA, Deutschland und den Niederlanden

Auch wenn künftige Tiny-House-Besitzer in den USA einige bürokratische Hürden nehmen müssen, haben sie es doch um einiges leichter als in Deutschland. Denn hierzulande erwartet Bauherren ein großes Hindernis: das deutsche Baurecht, eines der kompliziertesten weltweit. Landesbauordnung und Bebauungsplan geben vor, wie ein Haus zu errichten ist. Ob Fassadenmaterial, Dachform oder Mindestgröße, so gut wie alles ist festgelegt. Wer dauerhaft in seinem Tiny House wohnen möchte, muss all diese baurechtlichen Vorgaben erfüllen. Denn sobald das Tiny House dauerhaft an einem Ort steht, muss es wie jedes Wohnhaus genehmigt sein. Dazu muss das Minihaus an das Abwassersystem und an das Stromnetz angeschlossen sein. Bauland ist knapp und teuer, was es Tiny-House-Besitzern zusätzlich erschwert, ihren Traum vom Minihaus zu verwirklichen.