Wirtschaft von oben #121 – A100 Hier entsteht Deutschlands umstrittenste Autobahn

So sollte es bleiben – sagen die einen. Heutzutage noch eine Autobahn weiter durch dichtbesiedelte Großstadtquartiere zu planen und planieren, sei Irrsinn. Die weitere Fortführung des Rings sogar noch über die Spree, durch den Osten Friedrichshains (weitgehend als Tunnel geplant) bis weiter in die nördlichen Ausläufer Prenzlauer Bergs sei illusorisch, aberwitzig teuer, ein Relikt aus Zeiten, in denen die autogerechte Stadt propagiert wurde. Wäre das Geld nicht besser in hochwertigeren Nahverkehr und breite Radwege investiert?