Wirtschaft von oben #125 – Expo Aus dem Wüstensand gestampft

Es ist schon bemerkenswert, dass sich ausgerechnet Dubai mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Von davon und vom Umweltschutz grundsätzlich ist hier wenig zu spüren: Binnen weniger Jahrzehnte wurde aus einem 40.000-Einwohner-Nest in der Wüste (1960) eine Megacity mit 3,4 Millionen Einwohnern (2020). Es ist eine Glitzermetropole der Superlative, die vor allem Erlebnis-Touristen anziehen will. Mit künstlich aufgeschütteten Inseln, etwa dem Palm Jumeirah in Form einer Dattelpalme. Mit dem höchsten Gebäude der Welt, dem Burj Khalifa. Investoren aus aller Welt wurden mit Steuerfreiheit, Freihandelszonen, gigantischen Infrastrukturprojekten angelockt – alles finanziert mit Ölmilliarden. Was nicht mehr gefällt, wird einfach abgerissen und neu gemacht. Der Automotor wird in den heißen Monaten gerne laufengelassen, damit das Auto schön kühl bleibt.