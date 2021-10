Wirtschaft von oben #127 – Daimler, VW, GM und Co. Autobauer produzieren Autos ohne Chips vor

Trotzdem ist das Daimler-Werk in Bremen immer wieder in Kurzarbeit. Dort werden unter anderem sämtliche Varianten der C-Klasse produziert. Doch immer wieder steht das Werk kurzfristig still. Auch nächste Woche? „Wenn wir das schon wüssten“, sagt ein Insider – schließlich erfahre man leider immer erst sehr kurzfristig, welche Teile verfügbar seien und ob man produzieren könne. Nicht alle Löcher liegen schließlich an einer Stelle, an der man nachträglich noch etwas einbauen kann. Der nachträgliche Einbau sei ohnehin schon ein „Riesenaufwand“, heißt es bei Daimler.