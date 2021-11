Wirtschaft von oben #130 – Sitze der Techkonzerne Hier verwaisen die Zentralen von Google, Facebook und Paypal

Die Arbeit in den eigenen vier Wänden spaltet die Unternehmenslandschaft im Silicon Valley. Ausgerechnet diese Unternehmen, die sich gerne als so fortschrittlich und mitarbeiternah inszenieren, arbeiten sich seit dem Ausbruch der Pandemie an diesen Fragen ab: Büro oder Homeoffice? Und wenn Homeoffice: Wie viel ist erlaubt? „Die Flexibilität, die Arbeitnehmer in der Krise für sich entdeckt haben, wollen sie nicht mehr hergeben“, sagt David Rouven Möcker, der beim Beratungsunternehmen PricewaterhouseCoopers (PwC) die Immobilienberatung in Deutschland leitet. Auf Arbeitgeber kämen laut Möcker nun vor allem kulturelle Fragen zu: „Wie wichtig ist es den Arbeitgebern, dass die Mitarbeiter auch mal an einem gemeinsamen Standort zusammentreffen, sich hier austauschen? Möchte ich die Kollegen verpflichtend wieder in die Zentrale zurückbeordern, um eine gemeinsame Atmosphäre zu schaffen oder ist es mir völlig egal, wo in der Welt meine Belegschaft sitzt?“