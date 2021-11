Wirtschaft von oben #131 – Adler Group Diese Immobilienprojekte sind mächtig in Verzug

The Wilhelm, Berlin

30.09.2017 (linkes Bild): An dieser Stelle, in der Nähe des Adlon in Berlin, sollte eines der luxuriösesten Bauprojekte der Stadt entstehen.

08.10.2021 (rechtes Bild): Anders als geplant wurde es in diesem Jahr aber nicht fertig. Sieht auch so aus, als würde es noch ein wenig dauern.



Bilder: LiveEO/Skywatch