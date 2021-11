Wirtschaft von oben #133 – USA Wie Wyoming seinen Status als Top-Energieproduzent bewahren könnte

In der Kleinstadt Kemmerer im Südwesten Wyomings präsentieren Gates und Buffett eine Antwort darauf. Technologie aus dem vergangenen Jahrhundert soll günstige Energie für dieses Jahrhundert bereitstellen. Die beiden Freunde und Bridge-Partner finanzieren dort über das Unternehmen Terrapower ein Atomkraftwerk. Kein herkömmliches, in dem die Brennstäbe mit Wasser gekühlt werden. Sondern ein sogenannter Flüssigsalz-Reaktor, in dem der Kernbrennstoff mit Salz vermischt wird, das es gleichzeitig kühlt. Die Reaktion kann im Gegensatz zu einem traditionellen Reaktor besser kontrolliert werden, eine Kernschmelze ist unwahrscheinlich. Außerdem läuft die Anlage unter Normaldruck, was Komplexität und damit Baukosten verringert. „Atomkraft wird so noch sicherer und wirtschaftlicher“, wirbt Gates. Ob das so funktioniert, muss sich erst noch zeigen. In der Vergangenheit krankten Versuchsanlagen unter anderem daran, dass das Salz die Reaktorhülle angriff. Terrapower verwendet deshalb flüssiges Natrium statt Flüssigsalz, was weniger aggressiv ist.