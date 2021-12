Wirtschaft von oben #136 – Krim Hier sichert Russland die Infrastruktur und Versorgung auf der Krim

Etwa zu dieser Zeit zeigen Satellitenbilder die ersten Bagger an jener Stelle, wo später mit Moskaus Hilfe eine riesigen Moschee für die Krim entsteht, die Kuppel 30 Meter hoch, die Minarette etwa 50 Meter, eine der größten solchen Bauten in Osteuropa. Sie ist ein deutliches Zeichen des Entgegenkommens an die Krimtataren, ein den Türken nahestehendes Volk. Den Bildern zufolge ist die Freitagsmoschee in Simferopol mittlerweile weitgehend fertig – zumindest äußerlich. In dem Gebetshaus sollen um die 3000 Gläubige Platz finden.



Mitarbeit: Maxim Kireev



