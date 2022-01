Wirtschaft von oben #138 – Lithium aus Europa Hier versandet gerade Europas Lithiumboom

Der bestehenden Wirtschaft in der Region werde die geplante Mine dagegen nur schaden, fürchten Gegner des Projekts, die sich in einer Bürgerinitiative zur Verteidigung von Covas do Barroso zusammengeschlossen haben. In der noch recht urtümlichen bergigen Agrarlandschaft betreiben Bauern vergleichsweise nachhaltige Landwirtschaft, züchten Barrosa-Rinder, die Anfang der 90er-Jahre noch vom Aussterben bedroht waren. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen hat die Gegend zu einem global bedeutenden Agrarkulturerbe ernannt, einem von nur sieben in Europa.