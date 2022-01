Wirtschaft von oben #139 – Ressource Sand Dieser Raubbau macht den Bauboom erst möglich

Ob in Nordkorea, Indien, Marokko, am Puyong-See in China oder am Mekong in Südostasien – in vielen Ländern, legal oder illegal, ist Sand ein riesiges Geschäft. Es ist so groß, dass Expertin Kiran Pereira, Gründerin der Organisation SandStories, und Journalist Vince Beiser, Autor des Buches „Sand. Wie uns eine wertvolle Ressource durch die Finger rinnt“, schon seit langem über mafiöse Strukturen berichten, die auch vor Morden an unliebsamen Anwohnern, Aktivistinnen und Journalisten nicht zurückschrecken. Die Folgen des meist unregulierten Marktes sind sichtbar, ganz unmittelbar für die Menschen in den Abbaugebieten und auch aus dem All, wie die exklusiven Aufnahmen zeigen.