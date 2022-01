Wirtschaft von oben #140 – Häuser mit Meerblick Hier verschlingt die See millionenschwere Immobilien

In den USA, so schätzte die renommierte Woods Hole Oceographic Institution schon 2004, verlieren küstennahe Grundstücke und Häuser jedes Jahr still und leise drei bis fünf Milliarden Dollar an Wert, weil das Ende ihrer Lebenszeit immer näher rückt. Hinzu kommen jährliche 500 Millionen Dollar Schaden bei jenen Immobilien, die dem Meer zum Opfer fallen. Allein im US-Bundesstaat Louisiana werde der Immobilienschaden in den nächsten 50 Jahren 3,6 Milliarden Dollar betragen, schätzt eine Studie der Louisiana State University, sollte die Regierung nichts gegen die Küstenerosion unternehmen.