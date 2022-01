Wirtschaft von oben #141 – Neue Skigebiete Wie Russland den Kaukasus zum Alpenschreck ausbaut

Wenn am kommenden Freitag in Peking die 24. Olympischen Winterspiele starten, fügt das sportliche Megaevent der an Sonderlichkeiten nicht armen Geschichte der Wettkämpfe ein besonders eigenartiges Kapitel hinzu. Denn erstmals finden sie in einer Region statt, die für ihre zwar kalten, aber notorisch schneearmen Winter bekannt ist. Ein großer Teil der nach chinesischen Angaben rund vier Milliarden Euro Investitionen für das Event sind deshalb in den Bau komplett neuer Sportstätten geflossen – und der nötigen riesigen Beschneiungsanlagen. Die Spiele sollen Initialzündung sein für den Ausbau eines milliardenschweren nationalen Wintersportmarktes. 300 Millionen Menschen will Chinas Präsident Xi Jinping in den nächsten Jahren für den Wintersport begeistern.