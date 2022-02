Wirtschaft von oben #142 – Brexit-Stau Hier leiden die Trucker in kilometerlangen Schlangen unterm Brexit

Der Grund: In Großbritannien fehlt es zu allem Überfluss auch noch an Lkw-Fahrern. Der Mangel betrifft derzeit zwar ganz Europa. Ein deutscher, französischer oder belgischer Spediteur oder Unternehmer kann aber versuchen, anderswo in der EU Personal anzuheuern. Nicht so in Großbritannien. Seit dem vollzogenen Brexit gelten gerade für Trucker kaum noch zu überwindende Einwanderungsbestimmungen.



Für den Frachthafen in Felixstowe bedeutet das, dass angelieferte Container oft lange herumstehen, bis endlich ein Lkw verfügbar ist, um sie abzuholen. Laut Daten der Lieferkettenberatung „project44“ betrug die Wartezeit im vergangenen Oktober geschlagene 20 Tage. Das machte Felixstowe zum drittverstopftesten Frachthafen weltweit nach den US-Häfen in Los Angeles und Savannah. Kein anderer Frachthafen in Europa hatte solche Probleme.