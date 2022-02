Wirtschaft von oben #143 – Hawaii Reiche in der Südsee: Hier machen sich die Tech-Milliardäre breit

Im Sommer 2012 nutzte Ellison die einmalige Chance, gleich eine ganze Insel zu erwerben. Lanai, 364 Quadratkilometer groß und zwölf Kilometer westlich von Maui gelegen, war einst eine riesige Ananas-Plantage, angelegt in den zwanziger Jahren des vorherigen Jahrhunderts von James Dole. Der Unternehmer, auch als Ananas-König bekannt, legte auf der Insel eine Modellsiedlung an, baute Häuser für seine Farmarbeiter. In den achtziger Jahren übernahm der US-Milliardär David Murdock das nahezu bankrotte Unternehmen Castle & Cooke, die Muttergesellschaft der Dole Food Company. Murdock baute auf der Insel Luxushotels unter anderem für die Kette Four Seasons und legte Golfplätze an.