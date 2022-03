Wirtschaft von oben #147 – Russland Diese deutschen Werke in Russland stehen vor einer ungewissen Zukunft

Zu möglichen Auswirkungen des Kriegs, so ein Sprecher, wolle das Unternehmen nicht spekulieren, da momentan nur theoretische Überlegungen angestellt werden könnten. Sanktionen könnten jedoch auch Claas empfindlich treffen: Zum einen ist die Rosselkhozbank, Russlands Förderbank für die Landwirtschaft einer der wichtigsten Geldgeber für die Anschaffung von Landmaschinen in Russland. Gleich am ersten Tag des Kriegs mit der Ukraine wurde die Rosselkhozbank auf die Liste der von den USA sanktionierten russischen Banken gesetzt.



Andere Länder dürften diesem Beispiel folgen. Auch könnten die Sanktionen die weiteren Pläne, die Produktion von Claas in Russland zu vertiefen, aufs Spiel setzen. So hatte etwa der russische Lastwagenhersteller Kamaz zuletzt eine Partnerschaft mit Claas geschmiedet. Demnach könnten russische Motoren in den Claas-Mähdreschern zum Einsatz kommen. Gleichwohl befindet sich Kamaz als Tochter der staatlichen Rostei-Holding nun auch in der Risikozone für Sanktionen. Daimler Truck hat bereits angefangen, seine eigenen Verbindungen zu Kamaz zu kappen. Seit Beginn der Woche ist die gemeinsame Produktion gestoppt. Der Lkw-Bauer hat seine beiden Vertreter aus dem Kamaz-Verwaltungsrat abgezogen – und prüft laut dem „Handelsblatt“, wie er seine Beteiligung an dem russischen Unternehmen loswird. Kamaz stellt auch russisches Kriegsgerät her.



Mitarbeit: Jannik Deters



