Neben den Tankschiffen gibt es aber noch einen weiteren Weg, um russisches Öl von den Förderfeldern etwa in Sibirien nach Europa zu bringen – die Druschba-Pipeline, die Erdölleitung „Freundschaft“. 2021 flossen täglich etwa 720.000 Barrel Rohöl durch diese Röhre – nach Polen, Tschechien, in die Slowakei, nach Ungarn und Deutschland, insgesamt 35,9 Millionen Tonnen. Der Pipeline-Betreiber ist der Konzern Transneft. In Deutschland landet das Öl in den beiden Raffinerien Schwedt in Brandenburg und Leuna in Sachsen-Anhalt. Noch Anfang 2022 verkündete Transneft, dass der Konzern in diesem Jahr 45,5 Millionen Tonnen nach Europa liefern wolle. So viel wie seit 2018 nicht mehr.



